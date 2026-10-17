Реал Мадрид пак ще сменя тревната настилка на "Бернабеу"

Отново същата операция. Реал Мадрид пак ще смени тревната настилка на „Сантиаго Бернабеу“ след мача от НФЛ. Този път подмяната не е предизвикана от проблемите, които години наред превръщаха терена в едно от най-големите главоболия за клуба. Точно обратното: във Валдебебас са очаровани от сегашното му състояние и смятат, че най-после са намерили решението, с което да сложат край на мъките с тревното покритие. Гостуването на НФЛ на стадиона обаче ще ги принуди да започнат отначало.

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Програмата вече очертава плана за действие. Последният домакински мач на Реал преди събитието ще бъде срещу Валенсия. На следващия ден, 8 ноември, „Бернабеу“ ще приеме сблъсъка между Атланта Фалкънс и Синсинати Бенгалс. Американският футбол ще остави своя отпечатък върху терена и клубът ще трябва да предприеме нова подмяна, за да го върне в необходимото за футболните мачове състояние.

Теглото на играчите, натискът при стъпване, промените на посоката и постоянният контакт с настилката правят трудно тревата да издържи на събитието, без да понесе сериозни щети. „След като спортисти с тегло над 100 килограма се сблъскват върху тревата, нормално е тя да остане в много лошо състояние“, предупредиха от клуба още миналата година.

Операцията ще бъде планирана до най-малката подробност, за да се съкрати максимално времето за възстановяване. След изиграването на мача целта ще бъде повреденото покритие да се отстрани и да се положи нова тревна настилка, така че „Бернабеу“ отново да бъде готов за футбол.

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Последващата пауза за националните отбори осигурява особено удобен период за работа, през който операцията да напредне без непосредствения натиск на предстоящ домакински мач от първенството. Намерението е новият тревен килим да бъде готов за срещата със Селта, насрочена за 22 ноември. Тя ще съвпадне със завръщането на Винисиус след изтърпяването на наказанието му от четири мача.

От Реал Мадрид отправиха остри критики към насрочването на срещата на „Местая“, тъй като смятат, че отборът ще трябва да изиграе труден двубой едва 72 часа след гостуването си в Атина в Шампионската лига. „Началните часове на мачовете са голямото оръжие на Тебас и той го използва отново и отново срещу Реал Мадрид“, заявяват от RMTV.

Недоволството на клуба контрастира с мнението на футболистите на Реал, които са очаровани от избраната дата за този мач. Срещата с Валенсия ще се играе в събота, 7 ноември, което ще им позволи да бъдат свободни в неделя, да отидат на „Бернабеу“ и да гледат на живо мача от НФЛ между Атланта Фалкънс и Синсинати Бенгалс.

Ако двубоят от първенството беше насрочен за неделя, 8 ноември, както искаше ръководството на „белите“, футболистите нямаше да могат да присъстват. А в съблекалнята на Реал Мадрид има немалко запалени почитатели на НФЛ. Затова, въпреки гнева на клуба заради програмата на Ла Лига, играчите имат причини да се радват на окончателно избраната дата.

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