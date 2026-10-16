Реал Мадрид поиска оставка на шефа на Ла Лига заради сравнение с нацистка пропаганда

Реал Мадрид публикува изключително остра и обширна официална позиция, с която настоя за незабавното оттегляне на Хавиер Тебас от постовете му като президент на Ла Лига и вицепрезидент на Кралската испанска футболна федерация. Повод за реакцията на испанския гранд станаха изказвания на футболния ръководител в социалните мрежи, в които той сравни комуникационната стратегия на мадридчани с методите на нацисткия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс.

От „кралския клуб“ определиха думите на Тебас като недопустима и морално неприемлива атака, напълно несъвместима с институционалната му роля в испанския футбол.

Официалната позиция на Реал Мадрид

В публикуваното комюнике клубът излага следните пет основни точки:

1. Недопустимо сравнение: Реал Мадрид смята за абсолютно нетърпимо лице, заемащо две от най-високите ръководни позиции в испанския футбол, да използва аналогии с нацистката пропаганда, за да дискредитира клуба, ръководството му и клубната телевизия. Уточнението на Тебас, че няма предвид нацистката идеология, по никакъв начин не намалява силно обидния и институционално недостоен характер на изказването му.



2. Системни атаки: Това изявление е пореден епизод от непрестанните нападки на Тебас срещу клуба, неговия президент и медиите му. Недопустимо е президентът на Ла Лига да използва въпроси и анализи на независими журналисти, за да сипе квалификации и да вменява на клуба чужди отговорности.



3. Скандалът „Негрейра“: Клубът отбелязва с тревога, че Тебас се опитва да постави под съмнение легитимните действия на Реал Мадрид във връзка със случая „Негрейра“. Поради липсата на адекватни мерки от испанските органи, мадридчани бяха принудени да се обърнат директно към УЕФА с искане за пълно изясняване на плащанията, правени с години от ФК Барселона към вицепрезидента на Съдийската техническа комисия. Клубът настоява за цялостна реформа в съдийския апарат и федеративните структури и подчертава, че вместо да работи за изчистването на испанския футбол, Тебас използва енергията си за нападки срещу Реал.



4. Липса на неутралитет: Системното поведение на Тебас доказва пълна липса на безпристрастност и уважение. Постоянните му удари срещу Реал Мадрид и срещу всички, които настояват за прозрачност, са истинска спирачка за развитието на испанския футбол.



5. Искане за оставка: Подобно поведение би било недопустимо във всяка европейска спортна организация. Реал Мадрид счита Хавиер Тебас за институционално дисквалифициран и настоява за незабавната му оставка от ръководството на Ла Лига и испанската футболна федерация.

От Реал Мадрид категорично заявяват, че ще продължат да бранят правата и престижа си, както и да изискват пълната истина по случая „Негрейра“ и възстановяването на феърплея в страната.

Какво провокира реакцията?

Скандалът избухна, след като Хавиер Тебас сравни медийния подход на Реал Мадрид с методите на Гьобелс, макар и с уговорката, че изключва идеологическата страна. Коментарът му дойде в отговор на публикации на журналистите Томас Гонсалес Мартин и Хесус Урдиола в изданието „Ел Дебате“.

„С всеки изминал ден става все по-трудно да се различи вашата журналистическа работа от официалните съобщения на Реал Мадрид. Томас, ти се превърна в техен официален рупор до такава степен, че използваш абсолютно същите изрази, каквито съм чувал от висш директор във Валдебебас. Позовавате се непрекъснато на 'клубни източници', но липсва каквато и да е критична дистанция спрямо това, което тези източници ви спускат“, написа шефът на Ла Лига преди да направи спорната историческа аналогия.

Конфликтът между ръководството на Ла Лига и Реал Мадрид навлезе в нова гореща фаза, след като президентът на испанското първенство Хавиер Тебас отправи тежки критики към клуба и клубната му телевизия, обвинявайки ги в системен медиен натиск и дезинформация.

Тебас заяви, че клубната телевизия на „белия балет“ действа като механизъм за внушения, който целенасочено подбира удобни съдийски отсъждания, за да изгради образ на отбора като постоянна жертва. Според шефа на испанската лига методът на системно повтаряне на тези, търсене на външен враг и пренебрегване на фактите наподобява класически пропагандни техники, използвани в миналото от Йозеф Гьобелс. Тебас уточни, че паралелът засяга единствено медийните методи, а не каквато и да е идеология или привържениците на тима.

„Къде е цялостният анализ на мачовете от всеки кръг? Къде са евентуалните грешки, които вредят на други клубове или пък помагат на Реал Мадрид? Ако се анализира всичко обективно, това би развалило сценария. А той изисква Реал Мадрид винаги да бъде представян като потърпевш, използвайки случая Негрейра като дежурно оправдание. По-лесно е да се говори за заговор, отколкото да се обяснят игровите проблеми на терена“, коментира Тебас.

От Реал Мадрид не закъсняха с отговора и публикуваха официална позиция, която е втора подобна реакция в рамките на по-малко от месец, след като двата лагера влязоха в конфликт и след дербито срещу Атлетико.

„Клубът ни намира за недопустимо президентът на Ла Лига да злоупотребява с институционалната си роля, за да атакува и дискредитира Реал Мадрид при всяка своя медийна изява. Силно обезпокоително е, че фигурата, която трябва да обединява и защитава интересите на всички клубове, показва подобна обсебеност и превръща нашия отбор в постоянна мишена. Последното му изказване, в което си позволява да дава оценка и на спортно-техническата ни стратегия, е проява на безотговорност и липса на професионализъм“, заявиха от мадридския гранд.

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