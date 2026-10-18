Реал Мадрид няма право на грешка срещу Севиля

Тази вечер от 22:00 часа Реал Мадрид се изправя срещу Севиля на стадион "Сантиаго Бернабеу" в двубой от 9-ия кръг на испанската Ла Лига. "Белите" играят на приливи и отливи през сезона, а севилци се представят над очакванията и ще се опитат да поднесат изненада в столицата.



Домакините, водени от Жозе Моуриньо, заемат четвърто място в класирането с актив от 18 точки след 8 изиграни мача (6 победи и 2 загуби) и голова разлика 19:8. Гостите от Севиля се намират непосредствено на пета позиция с 14 точки (4 победи, 2 равенства и 2 загуби) при голова разлика 13:12.

Реал Мадрид влиза в сблъсъка след драматичен успех с 4:3 като гост на Рома в Шампионската лига, а в последния си мач от първенството надделя с 1:0 у дома срещу Виляреал. В последните пет срещи от Ла Лига и ШЛ "белите" са записали четири победи и една загуба (1:2 от Атлетико Мадрид).



Севиля завърши 3:3 при гостуването си на Леванте в миналия кръг, като преди това претърпя поражение с 1:3 от Барселона и постигна победи над Депортиво Ла Коруня (1:0) и Валенсия (1:0).

И двата тима имат сериозни отсъстващи футболисти за предстоящия двубой. За Реал Мадрид поради червен картон е наказан крилото Винисиус Жуниор, а с контузии са защитниците Едер Милитао и Раул Асенсио, както и нападателят Родриго. В предни позиции за мадридчани се очаква да стартира Килиан Мбапе, подпомаган от Джуд Белингам, Арда Гюлер и Ян Диоманде.

За Севиля извън сметките е наказаният нападател Исаак Ромеро, получил червен картон в мача с Леванте. С трайни травми са защитникът Маркао, халфът Йон Гуриди и нападателят Мигел Анхел Сиера. В атака за андалусийци се очаква да започне Роби Юр, а в халфовата линия ще действат Люсиен Агуме и Гиорги Кочорашвили.

Статистиката от последните мачове между двата тима е изцяло в полза на Реал Мадрид, като кралският клуб е в серия от пет поредни победи срещу този съперник в Ла Лига. Предишният двубой през май 2026 г. завърши с успех на мадридчани с 1:0 като гост, а последната им среща на "Сантиаго Бернабеу" през декември 2025 г. приключи с победа 2:0 за домакините.



Севиля няма победа като гост на Реал Мадрид в шампионата от над десетилетие.

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Снимки: AI