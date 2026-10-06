Де Йонг поднови тренировки с групата на Барселона

Френки де Йонг направи важна крачка към завръщането си в игра за Барселона. Нидерландският полузащитник за първи път след сериозната контузия в коляното си взе участие в част от тренировката със своите съотборници. Де Йонг прекара последните седмици в индивидуални занимания, но във вторник вече започна да работи и с групата. Това е поредният положителен знак за възстановяването на халфа, който все още не е записал нито една минута за Барселона през настоящия сезон.

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Въпреки напредъка треньорът Ханзи Флик няма намерение да рискува със завръщането на 29-годишния футболист. Де Йонг се очаква да има нужда от още време, за да достигне оптимално физическо състояние, като надеждите са той да бъде готов за игра по-късно през октомври. Барселона приема Хетафе в събота, но Де Йонг няма да бъде форсиран за този двубой. Каталунците се надяват постепенното му включване в тренировките да продължи по план и той да се завърне напълно готов за решаващата част от сезона.

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Снимки: Gettyimages