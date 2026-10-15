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Ерлинг Холанд счупи рекорд на Меси

  • 15 окт 2026 | 04:02
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Ерлинг Холанд счупи рекорд на Меси

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд се превърна в най-младия футболист в историята, достигнал границата от 60 гола в Шампионската лига. Норвежката голова машина записа това историческо постижение на възраст от 26 години и 85 дни, подобрявайки досегашния рекорд на Лионел Меси с точно един ден (аржентинецът постига това на 26 години и 86 дни).

Разликата в бързината обаче е още по-впечатляваща – на Холанд му бяха необходими точно 60 мача, за да наниже 60 попадения. За сравнение, Меси достига тази кота в своя 80-и двубой в турнира, което означава, че нападателят на Сити съкращава неговото време с цели 20 срещи. Постижението дойде по време на зрелищната загуба на Манчестър Сити с 2:4 от ПСЖ на „Етихад“, където Холанд се разписа на два пъти, реализирайки в 53-тата и 75-ата минута.

Холанд има 8 гола в 6 мача за РБ Залцбург, 15 гола в 13 попадения на Борусия (Дортмунд) и 37 гола в 41 срещи за Манчестър Сити.

С тези две попадения Холанд вече еднолично държи рекордите за най-млад играч, достигнал котите от 20, 30, 40, 50 и 60 гола в историята на Шампионската лига. При настоящото му темпо легендарният рекорд на Кристиано Роналдо от 141 попадения изглежда като напълно постижима цел в дългосрочен план.

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Снимки: Gettyimages

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