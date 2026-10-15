Мареска: Заслужавахме повече, дори Луис Енрике призна, че са имали късмет

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска анализира поражението с 2:4 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига, подчертавайки, че съставът му е показал игра, която е заслужавала значително по-добър резултат.

„Започнахме двубоя по добър начин, но допуснахме две бързи попадения, което остави неприятно усещане. До първия гол бяхме напълно в мача и играехме силно. Беше изключително тежко, а когато инкасираш два гола в рамките на две минути, ситуацията става още по-сложна. През втората част обаче бяхме много по-добри и определено заслужавахме повече“, коментира Мареска.

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Специалистът разкри и какви указания е дал на почивката: „Внесохме някои корекции, като същевременно запазихме баланса. Променихме начина, по който пресираме, както и работата си с топката", обясни италианецът.

Запитан дали отборът му наистина е трябвало да извлече повече от сблъсъка, той беше категоричен „Да, убеден съм. Дори при изоставане от 0:3 създадохме много положения. Самият Луис Енрике чистосърдечно ми призна след края на срещата: ‚Днес, честно казано, имахме късмет".

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Снимки: Gettyimages