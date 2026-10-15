Дезире Дуе: Всеки футболист иска да участва в подобни мачове

Офанзивният полузащитник на Пари Сен Жермен Дезире Дуе не скри вълнението си от гръмката победа с 4:2 като гост на Манчестър Сити в дербито от основната фаза на Шампионската лига. Френският национал похвали представянето на своя тим през първото полувреме, но отправи и критичен поглед към представянето в дефанзивен план, напомняйки, че срещу играчи от световна класа всяко отпускане се наказва.

„Днес беше невероятно. Атмосферата тук също е зашеметяваща. Когато си футболист, искаш да участваш точно в такъв тип мачове. Мисля, че се справихме много добре днес. Второто полувреме не беше чак толкова силно от наша страна, но сме наистина много щастливи", започна Дуе.

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"Бяхме на ниво, когато топката беше в наше притежание. Имахме ясни тактически цели, когато излязохме на терена. Комфортно е, когато играеш срещу отбор с ранга на Сити", допълни французинът.

"Когато водиш с 3:0 на полувремето, е нормално да си помислиш, че можеш да се отпуснеш, но това е най-високото възможно ниво във футбола. Шампионската лига е невероятен турнир, а Манчестър Сити е изключително силен отбор. Те разполагат с някои от най-добрите футболисти в света, като Ерлинг Холанд. Трябва да бъдем по-стабилни в защита“, завърши крилото.

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Снимки: Gettyimages