Луис Енрике: Дори при 3:0 знаех, че мачът не е решен

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че отборът му е изпитал сериозни затруднения през второто полувреме на двубоя с Манчестър Сити, спечелен с 4:2. Испанският специалист остана доволен от представянето на своите футболисти преди почивката, но подчерта, че авансът от три гола не е гаранция за победа.



„Колко съм горд? Трудно е да се каже, защото мачът премина през много различни моменти. През първото полувреме показахме това, което искаме да правим като отбор. Но не обичам да се оттегляме на почивката с преднина от 3:0. Повечето хора си мислят, че при такъв резултат мачът вече е спечелен, но това никога не е така. Дори при малко по-малко късмет можехме да загубим", каза Луис Енрике.

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"През второто полувреме страдахме много. Съперникът заслужаваше да отбележи повече голове. Ако нямахме късмет, можехме наистина да загубим този мач“, подчерта испанският специалист.



Парижани позволиха през второто полувреме Манчестър Сити да отправи към вратата им 21 удара, което е антирекорд в историята на клуба за мач от Шампионската лига.

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Снимки: Imago