Анди Бърнам е имал две официални вечери с президента на Манчестър Сити

Бившият кмет на Голям Манчестър Анди Бърнам е присъствал на две официални вечери в ложите с председателя на Манчестър Сити по време на мандата си начело на региона, стана ясно от изтрити публични регистри.

Настоящият премиер е вечерял с Халдун Ал Мубарак по време на футболни срещи през 2017 и 2018 година. Тези детайли обаче не бяха подробно описани в официалното изявление, разпространено от Обединената управа на Голям Манчестър относно контактите му с ръководството на клуба.

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Върху Бърнам се оказва сериозен натиск да изясни естеството на предишните си разговори с представители на Манчестър Сити, след като шампионите бяха признати за виновни за системно нарушаване на финансовите правила на Висшата лига — решение, което клубът обжалва.

Министър-председателят, който заемаше кметския пост до юни, предизвика широк обществен отзвук миналия месец с изказването си, че би бил „истински разтревожен“, ако настоящите собственици решат да продадат клуба.

В публикувания отчет на местната управа за срещите на Бърнам за периода от близо десетилетие се споменава официален разговор с Ал Мубарак през октомври 2021 година в рамките на Глобалната инвестиционна среща на върха, организирана от британското правителство. Отбелязва се също и неформална среща на трибуните през 2019 година по време на бенефисния мач на бившия капитан Венсан Компани, както и че в качеството си на градоначалник Бърнам е бил гост на домакински срещи на „гражданите“ в няколко отделни случая.

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Документът обаче спестява факта, че тези визити включват две конкретни протоколни вечери с клубния президент.

Предишен регистър на декларираните интереси, с който разполага "Би Би Си", описва „вечеря с лидера на градския съвет на Манчестър Ричард Лийс и председателя на Манчестър Сити“ на мач срещу Евертън на стадион „Етихад“ през август 2017 година, оценена на 300 паунда. Вторият запис отразява „вечеря с председателя на дербито между Сити и Манчестър Юнайтед“ през април 2018 година на стойност около 699 паунда. Наред с тях Бърнам надлежно е обявил и два билета за концерт на Ед Шийрън на стойност 150 паунда през май същата година.

Тези данни вече са премахнати от официалната интернет страница на местната администрация, както първо съобщи вестник „Сън“. От управата обясняват това с вътрешно правило да се показват само декларациите от текущия мандат, макар че в сайта все още присъстват записи от 2022 година, а настоящият мандат започна през 2024-та.

От "Даунинг Стрийт" защитиха присъствието на вечерите, подчертавайки, че те представляват стандартно декларирано гостоприемство по време на мачове, а не тайни работни срещи с ръководителя на „гражданите“.

Въпреки това политическото напрежение около казуса продължава да расте. Опозиционният министър на спорта в сянка Луи Френч заяви, че Бърнам е обещал пълна прозрачност пред обществото и Камарата на общините относно отношенията си с клуба, определяйки изказванията му по темата като неуместна намеса във футбола. Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейднок също настоя за пълно оповестяване на всички контакти на премиера с ръководни фигури от Манчестър Сити.

По-рано този месец бившият дългогодишен ръководител на градския съвет сър Ричард Лийс защити сключено преди десетилетие споразумение със собствениците на тима от Абу Даби Юнайтед Груп, свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства, според което общински терени са били отдадени под наем на цени под пазарните според доклад на Университета на Шефилд.

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