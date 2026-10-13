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Шефовете на клубове от Премиър лийг вече обсъждат изхъврлянето на Ман Сити с незабавен ефект

  • 13 окт 2026 | 10:55
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Ръководители на клубове от Премиър лийг вече обсъждат възможността Манчестър Сити да бъде изваден от първенството с незабавно действие заради финансовите нарушения, за които беше признат за виновен. Според вестник „Индипендънт“ представител на клуб от елита е определил ситуацията като „абсурдна“, предупреждавайки, че тя може да прерасне в „бунт“. По информация на изданието ръководители вече са разменяли съобщения помежду си, за да обсъдят дали да бъде поискано незабавно отстраняване на „гражданите“ и дали 15 от останалите клубове биха подкрепили подобно предложение.

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Премиерът на Великобритания е готов да разкрие всичките си контакти с Манчестър Сити след натиск от опозицията

Според правилата на Премиър лийг изключването на клуб е сред възможните санкции при доказани нарушения, но подобно решение изисква подкрепата на необходимото мнозинство. Въпреки че се обсъжда възможността за гласуване, подобен сценарий засега изглежда малко вероятен заради разногласията между клубовете.

Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери
Собствениците на клубовете от Премиър лийг искат наказания за Манчестър Сити в три сфери

Независима комисия постанови, че Манчестър Сити е виновен по общо 114 от 115 обвинения за сериозни финансови нарушения, включително предоставяне на неточна информация и неспазване на задълженията за съдействие на разследването между 2009 и 2018 година. „Гражданите“ категорично оспорват заключенията и на 1 октомври подадоха жалба относно заключенията. Предстои разглеждането ѝ от независим апелативен състав, а след приключването на процедурите трябва да бъде определена и евентуалната санкция от нов независим орган. Сред възможните наказания са отнемане на точки, глоби и изключване от Премиър лийг, но засега няма окончателно решение за конкретна мярка.

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Снимки: Gettyimages

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