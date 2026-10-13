Джерард: Какво да кажем за моментите, които Манчестър Сити отнеха от останалите?

Легендата на Ливърпул и бивш капитан на английския национален отбор Стивън Джерард коментира разследването срещу Манчестър Сити за нарушения на финансовите правила в периода 2009-2018 година. Окончателното решение за санкциите се очаква след няколко месеца, тъй като ръководството на Манчестър Сити продължава да отрича нарушенията и обжалва заключенията на независимата комисия. През разглеждания период клубът, собственост на шейх Мансур бин Зайед Ал Наян, спечели четири титли на Англия. В зависимост от окончателното решение съществува възможност част от тези отличия да бъдат отнети. Темата има особено значение за Джерард, който остана на крачка от титлата във Висшата лига през сезон 2013/2014. Тогава Ливърпул водеше битка за първото място, но загуби предимството си в заключителните кръгове, а шампион стана именно Манчестър Сити.

“Нямам нищо лично срещу футболистите на Манчестър Сити от онова време. Те бяха невероятни. Изживяха своите моменти и може би заслужено. Но аз не съм човек, който би приел шампионски медал със задна дата. Отдавна съм приел, че не спечелих Висшата лига. Примирил съм се и с онова подхлъзване срещу Челси”, каза Джерард.

🚨 Steven Gerrard has delivered a powerful response when asked whether Manchester City's financial controversy is deeply personal to him, having never won a Premier League title with Liverpool: 🗣️ Gerrard: “It's not personal for me in terms of the Manchester City players, because they're all outstanding players. They've lived those moments and they deserve to, obviously. “I'm not someone who's going to sit here and say I would accept a Premier League medal, or that I want one they've got. “I think I've come to terms with the fact that I never won the Premier League, that I fell short in that department. I've come to terms with that. “I've come to terms with the incident that happened to me towards the end of that season. “And I've heard a lot of City players, City fans and celebrity fans say, 'You can't take those moments away from us.' “But what about the memories they've taken away from not just potentially me and the team I played in, but over that nine or ten-year period? “Spurs fans, United fans, Everton fans, teams at the bottom, teams in the cups. “The City ex-players, current players, owners and everyone connected with City have got to think about the memories they've potentially stolen from everyone else." — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 12, 2026

Бившият халф обаче постави въпроса за останалите клубове, които според него също може да са били ощетени.

“Чувал съм много фенове и футболисти на Манчестър Сити да казват, че никой не може да им отнеме онези моменти. Но какво да кажем за моментите, които те отнеха от останалите? Не говоря само за себе си и Ливърпул. Става дума за Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Евертън, за отборите в долната част на класирането и за тези, които са се борили за трофеи”, каза още Джерард.

Аканджи за проблемите на Ман Сити: Спечелих титлите си и знам какво направих

Джерард е категоричен, че при окончателно потвърждаване на нарушенията наказанието трябва да бъде достатъчно сериозно.

“Точно за това трябва да се замислят играчите, привържениците и ръководителите на Манчестър Сити – за славата, която е била отнета от другите. Смятам, че наказанието трябва да обхваща няколко сезона. То трябва да бъде тежко, а не просто да се ограничава до една или две кампании”, завърши Джерард.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google