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Аканджи за проблемите на Ман Сити: Спечелих титлите си и знам какво направих

  • 12 окт 2026 | 19:16
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Аканджи за проблемите на Ман Сити: Спечелих титлите си и знам какво направих

Мануел Аканжи заяви, че не се притеснява особено от разследването срещу бившия му клуб Манчестър Сити и е убеден, че спечелените от него трофеи са заслужени. Швейцарският защитник, който вече играе за Интер, коментира скандала с финансовите нарушения на „гражданите“ на пресконференция преди двубоя на италианския тим срещу Брюж в Шампионската лига. „Не съм особено притеснен от случващото се. Сега съм съсредоточен върху Интер. Спечелих титлите си и знам какво направихме на терена“, заяви Аканжи.

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Защитникът прекара четири години в Манчестър Сити, след като се присъедини към отбора през 2022 г. Той спечели две титли във Висшата лига, две купи на Англия и Шампионската лига, преди да премине в Интер. Аканжи подчерта, че не е участвал в събитията от периода 2009–2018 г., за който независима комисия установи нарушения на 114 финансови правила от страна на английския клуб. Манчестър Сити обжалва решението, а окончателният изход от процедурата все още не е известен.

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Аканжи насочи вниманието и към целите на Интер в Шампионската лига, където италианският тим ще търси първа победа в основната фаза срещу Брюж. „Целта е да попаднем сред първите осем, а след това ще видим какво ще се случи. Има много промени спрямо миналия сезон, но трябва да започнем, като спечелим утрешния мач“, обясни швейцарецът. Той добави, че се чувства добре в Милано и се надява отборът да повтори успехите си в Италия и да стигне възможно най-далеч в Европа.

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Снимки: Gettyimages

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