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Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

  • 13 окт 2026 | 15:35
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Гасперини за шансовете на Рома срещу Реал Мадрид и какво би взел от Моуриньо

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини подходи с оптимизъм и чувство за хумор преди дългоочаквания сблъсък срещу Реал Мадрид от основната фаза на Шампионската лига. Двубоят бележи първо домакинство за „вълците“ в най-престижния европейски клубен турнир от седем години насам, а допълнителен заряд носи и завръщането на Жозе Моуриньо на стадион „Олимпико“.

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Наставникът на римляните подчерта, че отборът му се намира в отлична форма и излиза без страх срещу европейския гранд, въпреки класата на съперника. „Намираме се в добра форма. Нашият отбор е сред най-добрите в Европа; нужно ни е време, за да се сработим. Реал Мадрид е тимът, който победи Интер и отбор, с който трябва да се съобразяваме в класирането.

Не бива да се сравняваме с тях като клуб, но на терена трябва да се борим като равни с равни. Представихме се силно срещу Интер и Комо, а сега искаме да видим докъде стига конкурентоспособността ни в Европа. Рома няма да променя лицето си, ще бъдем последователни в действията си“, категоричен бе специалистът, като допълни, че пътят към трайни успехи на международната сцена изисква търпение и постепенно надграждане.

Гасперини коментира и завръщането на Жозе Моуриньо, изразявайки увереност, че португалският треньор ще получи заслужени аплодисменти от трибуните заради успехите и силната емоционална връзка с тифозите на Рома. „Признанието към Моуриньо е напълно заслужено; феновете го ценяха високо. Той заслужава почитта, която ще получи. Не можеш да попречиш на хората да изпитват чувства. Но в крайна сметка феновете на Рома ще подкрепят единствено Рома", каза опитният специалист.

С усмивка треньорът на „вълците“ разкри и какво би заимствал от колегата си: „Какво бих откраднал от Моуриньо? Емпатията, с която успява да убеди клубните ръководства да купуват невероятни шампиони за огромни суми.“

Той категорично отказа да обсъжда евентуален интерес към бразилския нападател Ендрик, отбелязвайки, че януарският трансферен прозорец е далеч и цялото внимание е насочено към европейската вечер на „Олимпико“.

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Снимки: Imago

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