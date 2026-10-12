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Дибала преди сблъсъка с Реал Мадрид: „Олимпико“ ще ни помогне

  • 12 окт 2026 | 16:58
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Пауло Дибала няма търпение да направи своя домакински дебют в Шампионската лига с екипа на Рома. Аржентинецът, който вече кара четвъртия си сезон при „джалоросите“, изрази радостта си от постигането на цел, към която отборът се е стремял от няколко години. Следващият съперник на тима в най-престижния европейски турнир ще бъде Реал Мадрид на Жозе Моуриньо, като „джалоросите“ ще ги посрещнат на „Олимпико“ в сряда, 14-и октомври. В интервю за Prime Video футболистът с номер 21 на Рома говори за предстоящия мач срещу „Лос Бланкос“.

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„Никога не съм си представял, че ще имам такава кариера тук. Тази страна ме прие с отворени обятия, хората ми помогнаха да израсна като личност и футболист. Тук има толкова много емоции – хубави мигове и тъжни моменти, както е в живота на всеки. Надявам се да видим италиански финал“, казва Дибала. Относно Шампионската лига: „Дадохме всичко от себе си през миналия сезон. Това донесе радост на нас и на феновете. А също и гордост. Ще бъде трудно, изправяме се срещу едни от най-успешните отбори в света, но с подкрепата на нашите фенове ще имаме едно предимство в повече.“

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Снимки: Gettyimages

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