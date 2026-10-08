Моуриньо: Дано да съм жив, когато има крайно решение за Манчестър Сити

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо даде обширно интервю за “Кориере дело спорт”, в което прави равносметка за престоя си в някои от клубовете, които е тренирал през годините. От лятото насам той отново работи на “Бернабеу”, а през следващата седмица ще се завърне в Рим, където ще се изправи срещу бившия си тим Рома в двубой от Шампионската лига. Ето какво заяви Моу по редица теми:

Завръщането в Реал Мадрид

Обикновено първо има контакт, а след това започва шумът, когато вече има нещо налице. Тук беше точно обратното: шумът започна, когато нямаше никакъв контакт. Бях в Бенфика, щастлив. Това е специален за мен клуб, на десет минути от дома ми — нещо, което не ми се беше случвало от 20 години. Това беше клуб, който се нуждаеше от радикална промяна. Мислех, че ще остана там с тригодишния си договор. Тогава започна цялата суматоха. Бях изненадан. Не ѝ обърнах внимание. Помислих си: „Това е само слух“. Реал Мадрид беше сменил треньора по средата на сезона, а след това дойде Арбелоа. Резултатите не бяха добри и започна да се шуми. Но никой не ми беше казал нищо. Когато тръгнаха слуховете, си помислих: „Това не може да е вярно“. Бях в Бенфика, мислех за Бенфика, мислех за бъдещето на Бенфика. Никога не съм си мислел, че това е истина.

Развитието на футбола

Няма развитие, това е цикъл. Идва и си отива, казват. Защото винаги се връщаш към същото. Може би има физическа трансформация при футболистите в сравнение с преди години. Ресурсите, с които разполагаме сега, са невероятни. Мисля, че днес всички отбори пътуват с два автобуса: един за футболистите и един за персонала. Понякога, когато погледна списъка със стаите, след като пристигнем в хотела, виждам две страници: на едната са стаите на футболистите — 101 Мбапе, 102 Винисиус, 103 Джуд Белингам. А след това има друга страница с още 40 стаи, в които са настанени десетима анализатори, десетима души, които отговарят за социалните мрежи, и десетима служители от склада. Но всички ли са необходими? Всички ли са необходими? Просто президентът плаща за тях. Плаща много, а днес те струват много повече.

Наказанието за Манчестър Сити

Предпочитам малко да се посмея малко, защото мисля, че всичко това ще има своя край. Ще има край. Но ние двамата (с журналиста - бел. ред.), които сме около 60-годишни, трябва да имаме късмета да сме живи, когато бъде произнесено окончателното решение. Защото сега ще има присъда, а след година ще има обжалване.

Бъдещето

Докато съм здраве, ще продължавам да работя.

Отношенията със съдиите

Не мисля, че проблемът е в мен. Проблемът е в лошия късмет, който имам, когато пристигна в определен клуб. Тук, в Реал Мадрид, преживях важния период около Негрейра. Никой не знаеше, но ние го преживяхме. Случи се, случи се. След това си тръгнах, а сега всички знаят за него. Но си мислех за нещо: в Турция, след големия скандал в турския футбол, подобна ситуация често се случваше и с мен.

Карло Анчелоти

Карло е страхотен. Той искаше да говори с играчите си, нали? (по време на посещение на базата на Реал Мадрид наскоро - бел.ред.) Искаше да говори с Винисиус, искаше да разбере как е Родриго, как се развива, как върви развитието на Милитао. Ендрик също беше контузен по това време и Карло ме помоли за разрешение да дойде тук. Но ти си болен, Карло! Но това също е Карло. Карло, писна ми от теб, защото всеки ден минавам по коридора: снимки на Карло тук, снимки на Карло там. Вече ми писна от теб!

За Тотнъм и Фенербахче

Имам много, много специална връзка с почти всички мои бивши клубове. В Тотнъм беше периодът на COVID, нулева човешка връзка, стадионът почти винаги беше празен, без взаимодействие… Нямам тази връзка с „шпорите“. Във Фенербахче останах само 13-14 месеца, те имат специална култура, но всички останали клубове винаги съм ги усещал като свой дом. Винаги съм си тръгвал добре, дори когато съм бил уволнен. Знаете колко ме заболя при раздялата с Рома.

Разкажете ни

Няма да чуете нито една моя дума срещу Рома или ръководството. Извиних се на Тиаго Пинто за негативните коментари. Когато си тръгвам, го правя с чисти ръце и с усещането, че това завинаги ще бъде моят дом. Да се върна в Реал Мадрид е като да се върна у дома — три години тук са равни на 30 години. Финалът за Лига Европа в Будапеща (загуба от Севиля след дузпи през 2023 г. - бел.ред.) беше върхът на тази връзка, а след това се върнах от ваканцията като мъртвец, защото УЕФА ме накара да платя за нещо, за което не нося отговорност — случилото се на летището (нападение на феновете на Рома над рефера Антъни Тейлър - бел.ред.). Моята отговорност бяха обидите към съдията в гаража. Платих заради отношенията с ръководството, което имаше различна позиция от моята, различен подход към случилото се на финала. Върнах се вече „мъртъв“ и така, няколко месеца по-късно, бях вън.

Рома

Раздялата с клуба ме заболя. Никога не е имало и никога няма да има моя дума срещу Рома или нейните собственици: когато си тръгвам, си тръгвам с чисти ръце и с усещането, че това завинаги ще бъде моят дом. В деня, в който пристигнах, хиляди хора дойдоха да ме посрещнат, а аз все още не бях направил нищо. Не заслужавам това, но това е Рома. Борих се за тифозите, дадох всичко от себе си, спечелихме турнир като Лигата на конференциите, което за клуб, който не печели много, има огромно значение.

Вие сте вторият най-голям идол на феновете на Рома след Тоти

Франческо е недосегаем. Не се чувствам близо до него и не се чувствам втори в сърцата на хората. Рома има прекрасна история, макар и с малко моменти на слава, има исторически играчи, обичам Бруно Конти… Аз бях просто един човек, който даде всичко от себе си там. Финалът на Лига Европа, повече от този в Лигата на конференциите, определя връзката ми с феновете на Рома.

Завръщането в Рим следващата сряда

Трябва да се подготвя, защото за първи път ще бъда там, без да разчитам на подкрепата на феновете на “джалоросите”. Не очаквам скандирания или транспаранти, а само голямо уважение.

На други места легендите си остават легенди

Не е вярно. Реал Мадрид се определя и от своята класа. Когато погледнеш президента, изпълнителния директор, посланиците… Те проявяват максимално уважение към хората, които го заслужават. Разбира се, невъзможно е да отвориш вратата за всички бивши легенди, не винаги се случва.

Скандалът Престиани – Винисиус

Това беше много деликатен и труден момент за нас, защото в крайна сметка Престиани беше дисквалифициран не заради расизъм. Аз станах жертва на общественото мнение, най-вече на много хора, които се възползваха от ситуацията, заради нещо, което беше напълно извън контрол. Имаш играч, който казва: „Това не е вярно“. Никой няма доказателства, че е вярно. Не можеш да заемеш позиция. Каквото и да кажеш, общественото мнение пак ще бъде погрешно. Това, което наистина ми харесва в края на тази история, е, че от едната страна имаше едно страхотно момче, а от другата — едно перфектно момче. Имаше проблем, но в крайна сметка успях да опозная и двамата. Беше тежко, от гледна точка на управлението на ситуацията беше много тежко.

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