Официално: Карвахал смени Реал Мадрид с Хетафе

Хетафе официално обяви привличането на легендата на Реал Мадрид Даниел Карвахал. Тимът от предградието на испанската столица е постигнал споразумение с опитния 34-годишен десен краен бранител, който е подписал договор до 30 юни 2027 г.

Карвахал беше уточнил личните си условия още преди няколко дни, като вече е преминал и задължителните медицински изследвания преди подписването на контракт до края на настоящия сезон. Първоначална пречка се оказа таванът на заплатите, наложен от Ла Лига, което временно блокира картотекирането му. Ситуацията беше разрешена, след като президентът на Хетафе Анхел Торес представи банкова гаранция пред испанското първенство, осигурявайки необходимия финансов ресурс.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Daniel Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani! 🗞️ https://t.co/bokQhzcjjC https://t.co/1iQxPXHk7O — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

Защитникът, който има 51 мача за националния отбор на Испания и забележителна кариера на най-високото футболно ниво, отваря нова страница в спортния си път в южната част на Мадрид.

Във визитката си Карвахал може да се похвали с внушителните 29 трофея, завоювани с първия състав на Реал Мадрид и с "Ла Роха". Сред най-значимите му отличия са шестте купи от Шампионската лига, както и златният медал от Европейското първенство през 2024 година.

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Карвахал има и цели 451 мача за Реал Мадрид във всички турнири - със 16 гола и 66 асистенции, като договорът му с "лос бланкос" изтече през това лято.

"Испанският десен бек ще внесе безценен опит и лидерски качества в състава на „сините“ в предстоящите предизвикателства. От ръководството на Хетафе приветстваха Дани Карвахал с добре дошъл на стадион „Колисеум“ и му пожелаха множество успехи с новия екип", гласи още официалното съобщение на мадридския тим.

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