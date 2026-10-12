Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

  • 12 окт 2026 | 14:50
  • 208
  • 0

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа и клубът са постигнали споразумение за удължаване на договора между двете страни с 12 месеца - до лятото на 2028 г., обявиха Фабрицио Романо и "Атлетик". Очаква се официално съобщение в скоро време. Настоящият контракт на 34-годишния белгийски национал с испанския гранд изтича в края на настоящия сезон, но никога не е имало индикации, че той няма да остане.

Куртоа кара деветия си сезон в Реал Мадрид, към който се присъедини от Челси през лятото на 2018 г. С клуба той е спечелил 12 трофея, сред които три титли в Ла Лига и два пъти Шампионската лига.

Вратарят се утвърди не само като №1 на Реал Мадрид, но и като един от най-добрите на своя пост в света, като има 98 “сухи мрежи” в първенството.

Куртоа е първи избор за Жозе Моуриньо в двубоите от Ла Лига и Шампионската лига, докато неговият заместник Андрий Лунин често получава възможност за изява в мачовете за Купата на краля.

Белгиецът има 115 мача за националния отбор на страната си, но даде да се разбере, че ще си вземе почивка от националния тим по време на кампанията на Марк ван Бомел в Лигата на нациите.

Удължаването на договора на Куртоа има пълен смисъл както от спортна гледна точка, така и по отношение на културата и атмосферата на “Бернабеу”. Въпреки тежката травма на предната кръстна връзка на коляното, която получи през 2023 г., белгиецът продължава да бъде смятан от всички в Реал Мадрид за най-добрия вратар в света.

Куртоа с рекорден брой спасявания от началото на сезона
Куртоа с рекорден брой спасявания от началото на сезона
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

Съдийският доклад разкрива още за изгонването на Винисиус, бразилецът с малки шансове да играе в "Ел Класико"

  • 12 окт 2026 | 09:45
  • 11027
  • 31
Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

Монтела се раздели с Турция след емоционален пост

  • 12 окт 2026 | 07:54
  • 2141
  • 0
Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

Спалети: Ювентус трябва сам да търси победата

  • 12 окт 2026 | 07:38
  • 1464
  • 1
Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

Мареска повтори нещо, което само Анчелоти, Гуардиола и Оле бяха правили

  • 12 окт 2026 | 07:23
  • 2877
  • 1
Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

Защо феновете на Сити размахаха надуваеми банани?

  • 12 окт 2026 | 07:09
  • 3456
  • 4
Историческо постижение на Фариоли с Порто

Историческо постижение на Фариоли с Порто

  • 12 окт 2026 | 06:17
  • 2740
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

Любо Ганев: Хазартните компании дават повече пари за спорта от държавата

  • 12 окт 2026 | 13:41
  • 2532
  • 36
Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

Георги Иванов: Националният отбор е проекция на клубове, болен зъб не се лекува с обезболяващи

  • 12 окт 2026 | 11:50
  • 12008
  • 101
Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

Рибарски остава селекционер за Лига на нациите, после идва чужденец

  • 12 окт 2026 | 12:12
  • 6379
  • 4
Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

Любо Ганев в "Гостът на Sportal.bg": Ако имахме парите на баскетбола, щяхме да сме светлинни години напред

  • 12 окт 2026 | 13:40
  • 7760
  • 7
В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
  • 10438
  • 22
ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

ЦСКА за съдията: Абсурдно представяне! Тотално ни ощети

  • 12 окт 2026 | 09:34
  • 16728
  • 84