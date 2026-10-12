Няма изненада: Реал Мадрид и Куртоа си стиснаха ръцете

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа и клубът са постигнали споразумение за удължаване на договора между двете страни с 12 месеца - до лятото на 2028 г., обявиха Фабрицио Романо и "Атлетик". Очаква се официално съобщение в скоро време. Настоящият контракт на 34-годишния белгийски национал с испанския гранд изтича в края на настоящия сезон, но никога не е имало индикации, че той няма да остане.

Куртоа кара деветия си сезон в Реал Мадрид, към който се присъедини от Челси през лятото на 2018 г. С клуба той е спечелил 12 трофея, сред които три титли в Ла Лига и два пъти Шампионската лига.

Вратарят се утвърди не само като №1 на Реал Мадрид, но и като един от най-добрите на своя пост в света, като има 98 “сухи мрежи” в първенството.

Куртоа е първи избор за Жозе Моуриньо в двубоите от Ла Лига и Шампионската лига, докато неговият заместник Андрий Лунин често получава възможност за изява в мачовете за Купата на краля.

Белгиецът има 115 мача за националния отбор на страната си, но даде да се разбере, че ще си вземе почивка от националния тим по време на кампанията на Марк ван Бомел в Лигата на нациите.

Удължаването на договора на Куртоа има пълен смисъл както от спортна гледна точка, така и по отношение на културата и атмосферата на “Бернабеу”. Въпреки тежката травма на предната кръстна връзка на коляното, която получи през 2023 г., белгиецът продължава да бъде смятан от всички в Реал Мадрид за най-добрия вратар в света.

Куртоа с рекорден брой спасявания от началото на сезона

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google