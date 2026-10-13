Изненада! Кристиан Хорнър страдал от паник атаки и тревожност

Бившият шеф на тима на Ред Бул Кристиан Хорнър направи откровени признания за паник атаките, психическото напрежение във Формула 1 и опустошителната семейна загуба, белязала раздялата му с австрийския отбор.

През юли 2025 година 52-годишният британец беше уволнен след две десетилетия начело на шампионския тим. Шокиращото решение на ръководството съвпадна с изключително тежък личен момент за Хорнър – само броени дни по-рано първата му съпруга и майка на дъщеря му Оливия, Бевърли Алън, губи битката с рака.

Thanks Christian Horner for our interview about his painful parting from Red Bull, the allegations against him, the impact on his marriage, why the last two Red Bull wins vindicate his work, panic attacks and coming back to F1 if he can part own a team https://t.co/GwTOQ8jclh — Donald McRae (@donaldgmcrae) October 12, 2026

Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър

Хорнър беше уволнен заради грандиозния секс скандал, който предизвика той в опита си да се отърве от неуспешна връзка със своя подчинена, както и заради загубата на битката за властта в Ред Бул, в която той загуби подкрепата на тайландския лагер в компанията.

Раздялата с Ред Бул е помогнала на Хорнър да разбере по-добре психическите проблеми, през които преминават мъжете на средна възраст. В емоционално интервю за Доналд Макрей от вестник „Гардиън“ той разкрива подробности както за уволнението, така и за преживяното след него.

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Специалистът, извел Ред Бул до осем индивидуални и шест конструкторски титли, определи освобождаването си като „изключително брутално“ и „много болезнено“. За прекратяването на договора си той получи обезщетение от близо 67 милиона паунда.

Хорнер признава, че не е осмислил случилото се веднага, тъй като всичките му сили са били насочени към неговата дъщеря.

„Осъзнах какво става едва месец по-късно, защото в първите дни бях изцяло фокусиран върху това да подкрепя Оливия в този кошмарен момент“, споделя британецът, който напусна бившата си жена месец, след като се роди дъщеря им.

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Въпреки дългогодишното си съперничество на пистата, Хорнър изрази уважение към бившия си опонент от Мерцедес Тото Волф за готовността му да говори открито за депресията.

„Тото прояви голяма смелост, повдигайки толкова важна тема за хората на нашата възраст. Лично аз не бях преминавал през това, но в онзи момент разбрах през какво минават другите. Идентичността на много мъже на средна възраст е свързана с тяхната работа. Изведнъж тя ти бива отнета. Започваш да се питаш кой си, какъв си и каква е целта ти. В такава ситуация или се свиваш в ъгъла, или се изтупваш от прахта и продължаваш напред“, коментира Хорнър.

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Борбата с паник атаките по време на кариерата във Формула 1

Бившият ръководител сподели и за моментите на силна тревожност по време на престоя си в най-престижния автомобилен шампионат: „Не знаех какво ми става. Изведнъж ти се завива свят, започваш да усещаш всяко вдишване и разбираш, че нещо странно се случва. Първоначално реших, че съм прекалил с кафето в задушен и бурен ден, но след това се повтори. Направих си изследвания и се оказа, че физически ми няма нищо. Лекарите ми казаха: "Смятаме, че имате тревожност. Дишането ви е твърде плитко". Това беше сигнал от тялото ми, че се претоварвам. Днес вече разпознавам симптомите, успявам да се успокоя и просто да дишам.“

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Въпреки че раздялата с Ред Бул бе същинско земетресение за него, Хорнър поставя събитията в перспектива спрямо семейната ситуация.

„Последните две години бяха изключително тежки, а моментът бе особено деликатен заради смъртта на майката на дъщеря ми само седмица по-рано. Имах 11-годишно дете, което скърбеше за майка си. Нищо друго не бе по-важно от това“, допълни британецът.

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Снимки: Gettyimages