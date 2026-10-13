Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Организаторите на Формула 1 обявиха официално, че световният шампион ще се завърне в Африка в началото на следващото десетилетие с изцяло нова надпревара на територията на Руанда.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

Състезанието ще носи името Гран При на Африка, а все още не е ясно кога точно ще дебютира то. Единственото известно е, че надпреварата ще има 10-годишен договор с Формула 1, а пистата ще се намира на около 40 километра южно от столицата Кигали.

За последно спортът посети Черния континент през 1993 година, когато се проведе последната Гран При на Южна Африка на „Киалами“. Южна Африка не е единствената африканска страна, която е домакинствала на кръг от Формула 1, тъй като през 1958 година сезонът завършва с Гран При на Мароко на улично трасе в Казабланка.

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Снимки: AI