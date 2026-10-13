Формула 1 обяви официално завръщането си в Африка

Организаторите на Формула 1 обявиха официално, че световният шампион ще се завърне в Африка в началото на следващото десетилетие с изцяло нова надпревара на територията на Руанда.
Състезанието ще носи името Гран При на Африка, а все още не е ясно кога точно ще дебютира то. Единственото известно е, че надпреварата ще има 10-годишен договор с Формула 1, а пистата ще се намира на около 40 километра южно от столицата Кигали.
За последно спортът посети Черния континент през 1993 година, когато се проведе последната Гран При на Южна Африка на „Киалами“. Южна Африка не е единствената африканска страна, която е домакинствала на кръг от Формула 1, тъй като през 1958 година сезонът завършва с Гран При на Мароко на улично трасе в Казабланка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: AI