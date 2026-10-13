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В Италия чакат титлата на Антонели и да идва във Ферари

  • 13 окт 2026 | 14:18
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След Гран При на Сингапур медиите в Италия обявиха, че първата световна титла на Андреа Кими Антонели е въпрос на време - младият ас на Мерцедес отново записа силен резултат, а най-близкият му съперник и съотборник Джордж Ръсел изостана. А победата на Макс Верстапен и възходът на Ред Бул, се смята, че не може да застраши първото място на Антонели.

„Антонели се справи отлично, издържа на напрежението в хода на уикенда, не трепна при ужасната жега и влажност - написа Лео Турини, който е сред най-авторитетните журналисти, отразяващи Формула 1 в Италия. - Но съм поразен от бързата му мисъл и как той взе предимство в момента, когато Ландо Норис за кратко загуби концентрация заради излезлия от трасето Люис Хамилтън. Това изпреварване на Антонели беше истински шедьовър.

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„Кими напълно заслужава световната титла. Той буквално разгроми съотборника си Джордж Ръсел, който се състезава със същия автомобил. Не знам кога ще стартират официалните празненства за титлата на Антонели, но всички ние трябва да му благодарим. И се надявам, че ще дойде времето, когато той ще седне зад волана на болид на Ферари.

„Британският пилот на Ферари - Люис Хамилтън, допусна твърде много грешки в Сингапур, но е добре, че си ги призна. Шарл Леклер е в отлична форма, но на „Марина Бей“ Ферари нямаше сили да изпревари Макс Верстапен. Той е най-добрият пилот в шампионата, няма съмнения в това, въпреки, че Макс не се бори за титлата.

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„Също така, вече няма и спомен от непобедимите Мерцедес, а Ред Бул се възроди и успя да изпревари Ферари. Това е като шега на съдбата - Ред Бул демонстрира, че може да промени представянето си в хода на сезона. А при Ферари това не се получава, в Маранело не могат да обърнат развитието на ситуацията, в която се намират.“

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Снимки: Gettyimages

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