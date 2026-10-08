Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър

  • 8 окт 2026 | 13:23
  • 616
  • 0

Финансовите отчети на Ред Бул за изминалата финансова година най-после показаха точната сума, която тимът е изплатил на бившия си шеф за уволнението му през 2025 година.

Хорнър беше освободен след Гран При на Великобритания, след разразяването на секс скандала му в тима, както и след като загуби битката за власт в тима срещу доктор Хелмут Марко и подкрепящия го наследник на Дитрих Матешиц.

Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари
Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари

Ред Бул Рейсинг е изплатил 33,494 милиона лири на Хорнър, след като той е бил уволнен от постовете му в тима. Към тези пари трябва да се добавят и обезщетенията за уволнението му от други две компании - Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, където Хорнър също беше директор.

"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

Така общата сума надхвърля 50 милиона лири, което съвпада с това, което беше обявено малко след уволнението на Хорнър, но нито една от двете страни тогава не го потвърди.

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 11606
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 8 окт 2026 | 08:34
  • 3356
  • 0
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1

  • 8 окт 2026 | 07:30
  • 3848
  • 0
MotoGP с нов формат от 2027 година

MotoGP с нов формат от 2027 година

  • 7 окт 2026 | 15:08
  • 7211
  • 2
Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

Впечатляващите цифри зад възхода на Дукати при Джиджи Дал’Иня

  • 6 окт 2026 | 19:03
  • 2280
  • 0
Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

Доктор Марко: Макс мисли, че може да спечели и в Сингапур

  • 6 окт 2026 | 18:41
  • 2683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

  • 8 окт 2026 | 10:13
  • 13987
  • 57
В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

В Румъния: Еди Йорданеску вариант за България

  • 8 окт 2026 | 11:19
  • 5711
  • 7
Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

Спрягат и познат у нас сърбин за нов селекционер на България

  • 8 окт 2026 | 08:06
  • 20343
  • 61
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 3504
  • 4
Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

Акрам Бурас ще е на линия за сблъсъка с Виктория (Пилзен)

  • 8 окт 2026 | 08:15
  • 9754
  • 3
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 7513
  • 4