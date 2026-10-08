Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър

Финансовите отчети на Ред Бул за изминалата финансова година най-после показаха точната сума, която тимът е изплатил на бившия си шеф за уволнението му през 2025 година.
Хорнър беше освободен след Гран При на Великобритания, след разразяването на секс скандала му в тима, както и след като загуби битката за власт в тима срещу доктор Хелмут Марко и подкрепящия го наследник на Дитрих Матешиц.
Защо Верстапен не е готов да премине във Ферари
Ред Бул Рейсинг е изплатил 33,494 милиона лири на Хорнър, след като той е бил уволнен от постовете му в тима. Към тези пари трябва да се добавят и обезщетенията за уволнението му от други две компании - Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, където Хорнър също беше директор.
"Марина Бей" е най-неуспешното трасе на Макс Верстапен във Формула 1
Така общата сума надхвърля 50 милиона лири, което съвпада с това, което беше обявено малко след уволнението на Хорнър, но нито една от двете страни тогава не го потвърди.
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages