Най-после стана ясно обезщетението на Хорнър

Финансовите отчети на Ред Бул за изминалата финансова година най-после показаха точната сума, която тимът е изплатил на бившия си шеф за уволнението му през 2025 година.

Хорнър беше освободен след Гран При на Великобритания, след разразяването на секс скандала му в тима, както и след като загуби битката за власт в тима срещу доктор Хелмут Марко и подкрепящия го наследник на Дитрих Матешиц.

Not your usual taxi service 🚕 Throwing back to when Fernando Alonso picked up a stranded Mark Webber at the end of the 2013 Singapore Grand Prix 👀 #F1 #SingaporeGP https://t.co/R1BBMwCvQV — Formula 1 (@F1) October 7, 2026

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Ред Бул Рейсинг е изплатил 33,494 милиона лири на Хорнър, след като той е бил уволнен от постовете му в тима. Към тези пари трябва да се добавят и обезщетенията за уволнението му от други две компании - Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technologies, където Хорнър също беше директор.

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Така общата сума надхвърля 50 милиона лири, което съвпада с това, което беше обявено малко след уволнението на Хорнър, но нито една от двете страни тогава не го потвърди.

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Снимки: Gettyimages