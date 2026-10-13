Васьор не е убеден, че Ред Бул е най-силният отбор във Формула 1

Ръководителят на Ферари Фредерик Васьор отказа да обяви Ред Бул за водещия тим във Формула 1 в момента, въпреки че Макс Верстапен спечели последните две състезания, стартирайки от първа позиция.

Четирикратният световен шампион постигна първия си успех за 2026 година с доминантно представяне в Малайзия, а само седмица по-късно триумфира както в спринта, така и в основното състезание за Голямата награда на Сингапур. Силната форма на нидерландеца, който вече е в серия от пет поредни подиума, съвпадна с въвеждането на мащабен пакет от подобрения в Баку. С тези резултати австрийският тим се доближи само на седем точки от заемащия трето място в шампионата отбор на Макларън при оставащи шест кръга до края.

Max Verstappen scored a maximum 58 points in last two Grand Prix weekends... 👏✅ This is three points more than he scored in the first seven rounds of this season combined 👇 #F1 #SingaporeGP https://t.co/4m2V7DpKxT — Formula 1 (@F1) October 12, 2026

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Васьор обаче смята, че това възраждане е напълно естествено за сезона, белязан от честа смяна на лидерите. Кампанията започна с категорична доминация на Мерцедес и победи в първите шест старта, след което Ферари и Макларън наваксаха изоставането си. И двата тима записаха по две победи по време на европейските стартове, преди Ред Бул отново да се изкачи на върха. Според шефа на Скудерията тези размествания са резултат от различните графици за въвеждане на новости по болидите.

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Запитан от motorsport.com дали Ред Бул вече е еталонът във Формула 1 в момента, Васьор отговори:

„Не съм сигурен. Честно казано, те се справят много добре, но не бих казал, че са отборът, който всички задължително трябва да преследват. Ако погледнете развитието от началото на сезона – Мерцедес бяха недосегаеми, след това ние взехме две победи, после Макларън записаха два успеха, а сега Ред Бул спечелиха две или три състезания. Ситуацията се променя постоянно. Всеки пакет от подобрения през следващата седмица може да пренареди класирането. Най-важното е да останем концентрирани върху себе си, а не да мислим за съперниците.“

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Коментарите на Васьор идват в отговор на изказване на пилота на Мерцедес Джордж Ръсел, според когото успехите на Верстапен на две коренно различни трасета правят Ред Бул основен фаворит. Французинът, чиито състезатели Шарл Леклер и Люис Хамилтън финишираха съответно втори и шести в Сингапур, обаче подчерта, че победата на Верстапен по улиците на „Марина Бей“ се е решила още на старта.

Нидерландецът успя да се защити от атаката на Льоклер в първия завой, а на тясното улично трасе това му позволи да диктува темпото до финала заради огромната трудност при изпреварванията.

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„За нас беше пределно ясно, че дори когато застигахме изостанали с обиколка пилоти, веднага щом се озовеш на две-три секунди зад друг болид, колата губи сцепление. Губи се време не само при самото изпреварване, но и в турбулентния въздух зад тях. Точно затова позицията след първия завой се оказа абсолютно решаваща“, обобщи Васьор.

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Снимки: Gettyimages