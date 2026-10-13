От ЦСКА: Вече над 15 000 "армейци" си осигуриха места на трибуните за големия мач

Ръководството на ЦСКА обяви, че над 15 000 билета са продадени за първия мач от основната фаза на Лига на конференциите срещу Монако.

"Вече над 15 000 "армейци" си осигуриха места на трибуните за големия мач срещу френския гранд Монако! Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута.



ЦСКА е създаден за велики европейски вечери! Завръщаме се на голямата сцена, за да пишем история. С мощната подкрепа на нашата вярна публика и непобедимата „червена стена“, момчетата са готови да дадат всичко от себе си на терена. Нека отново покажем на Европа какво означава армейски дух! Изпълнете трибуните до краен предел, и нека създадем атмосфера, която съперникът никога няма да забрави!



Големият сблъсък ще се играе този четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Билетите се изчерпват бързо!



Призоваваме ви да не чакате последния момент. Физически билети за двубоя можете да закупите всеки ден от 10:00 до 19:00 часа на касите на стадиона откъм ул. "Гурко" и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ №12, както и онлайн в мрежата на Евентим.



Купи билет: https://shorturl.at/xOTE5



СТАДИОНЪТ ЦЕЛИЯТ ЧЕРВЕН", написаха от клуба.

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