ЦСКА обяви програмата си за мача с Монако

Слушай на живо: ЦСКА - Монако

Представителният тим на ЦСКА стартира подготовка за първия си мач от основната фаза на Лига на конференциите срещу френския Монако, който ще се играе на 15 октомври от 19:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Официалната пресконференция на ЦСКА преди мача ще се състои на 14 октомври от 12:00 ч. на Националния стадион, като достъпът на журналистите до събитието ще се осъществява през вход 26 на съоръжението, съобщиха от клуба. Официалната тренировката на състава на Маркус Гиздол ще стартира в 16:00 ч. в същия ден на клубната база в Панчарево и ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

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Пресконференцията на Монако ще стартира в 19:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, като гостуващият тим няма да проведе занимание преди двубоя на българска земя.

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