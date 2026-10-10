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Задава се най-посетеният мач на ЦСКА от началото на сезона

  • 10 окт 2026 | 14:21
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ЦСКА - Монако се очертава да е най-посетеният мач на “червените” от началото на сезона, сочат първоначалните индикации.

Срещата от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите ще се проведе на 15 октомври.

Пет дни преди началото й ЦСКА вече е продал близо 10 000 от отпечатаните 27 759 билета.

Ако интересът продължи да е такъв и в следващите дни, е възможно “червените” да отворят допълнителни блокове на стадион “Васил Левски”.

ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако
ЦСКА пусна билетите за сблъсъка с Монако

Най-посетеният двубой през настоящия сезон бе реваншът от третия квалификационен кръг в Лига Европа срещу Макаби (Тел Авив) - 23 653 запалянковци. На второ място се нарежда домакинството с ОФИ - 18 428 продадени билети.

ЦСКА припомни как на два пъти отстрани Монако и Панатинайкос
ЦСКА припомни как на два пъти отстрани Монако и Панатинайкос

Преди футболистите на Маркус Гиздол да се насочат към Монако, те ще имат друг тежък сблъсък. Утре новият германски наставник деютира начело на тима с гостуване на ЦСКА 1948, което ще стартира от 20:00 часа в Бистрица.

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