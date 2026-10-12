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Гбамен под огромен въпрос и за Монако

  • 12 окт 2026 | 16:37
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Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е под сериозен въпрос и за предстоящото домакинство на Монако, разбра Sportal.bg. Бранителят не игра при снощната победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, а след срещата новият наставник на “червените” Маркус Гиздол заяви:

“Гбамен има лека контузия. Ще видим дали ще бъде готов в следващите дни и кога ще бъде готов. Не е ясно.”

Според наша информация ЦСКА ще направи всичко възможно да възстанови котдивоареца с френски паспорт за двубоя срещу лидера в Лига 1, но изобщо не е сигурно, че ще успее.

Двата тима излизат в четвъртък 19:45 часа в мач от първия кръг на основната фаза в Лига на конференциите.

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