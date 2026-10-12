Във Франция обърнаха внимание на драматичната победа на ЦСКА преди мача с Монако

ЦСКА записа труден успех с 3:2 в гостуването си на ЦСКА 1948 в дебюта на Маркус Гиздол като старши треньор на 31-кратните шампиони. Новината за победата логично влезе в международния обмен предвид предстоящия мач на носителя на Купата на България срещу Монако тази седмица. "Червените" посрещат френския колос в среща от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите на "Васил Левски" на 15 октомври (четвъртък) от 19:45 местно софийско време, като авторитетният L'Équipe по този повод отрази вчерашния сблъсък в Бистрица.

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

"Първият съперник на Монако в тазгодишната кампания от Лигата на конференциите – ЦСКА, постигна инфарктна победа на вътрешната сцена в неделя. Въпреки спечелените три точки обаче, играта на българския тим не бе напълно убедителна броени дни преди европейския сблъсък", написаха от изданието.

Френските журналисти наблегнаха най-вече на пропиления аванс от два гола в софийското предградие, но и отбелязаха, че макар равенството да е изглеждало неизбежно, столичани в крайна сметка са се добрали до трите точки. Нещо, което Монако не успя да направи в последния си шампионатен мач, стигайки до 2:2 при домакинството на Тулуза.

Монако се разклати преди гостуването на ЦСКА

"Въпреки че равенството изглеждаше неизбежно, в 90-ата минута Бруно Жордао отбеляза втория си гол в мача и донесе победата с 3:2 за своя тим. Този успех позволи на столичния гранд временно да запази втората позиция в класирането, плътно зад лидера Левски. От своя страна, тимът от Княжеството също не убеди през уикенда, завършвайки 2:2 при домакинството си на Тулуза в събота", пишат още от L'Équipe.

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