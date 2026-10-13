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Съдия №1 на Азербайджан ще ръководи НЕК - Левски

  • 13 окт 2026 | 12:23
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Съдия №1 на Азербайджан ще ръководи НЕК - Левски

Най-популярният азербайджански съдия Алияр Агаев ще ръководи втората среща на Левски в основната фаза на турнира на Лига Европа – гостуването на НЕК в четвъртък.

Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва
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Срещата е на стадион "Гофертщадион" от 22:00 часа българско време, а и двата тима влизат в мача без актив след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0:1 на РБ Залцбург, а НЕК беше съкрушен с 0:5 при гостуването на Ювентус.

Асистентите на Агаев са Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвърти съдия е Ингилаб Мамадов, всички от Азербайджан. Отговорник за системата за видеоповторение е опитният хърватин Иван Бебек.

Йън Робъртсън Брайнс от Шотландия е съдийски наблюдател, а Стейн Хутсебо от Белгия е дежурен делегат на УЕФА.

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