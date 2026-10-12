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В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

  • 12 окт 2026 | 11:20
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Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Медиите в Нидерландия обърнаха внимание на победата на Левски срещу Черно море в efbet Лига. В четвъртък "сините" гостуват на НЕК Неймеген в Лига Европа, което кара специалистите в Ниската земя да погледнат по-сериозно на тима на Хулио Веласкес. Испанският специалист е познато име в родината на Йохан Кройф, след като през сезон 2022/2023 водеше Фортуна (Ситард). Снощи българският шампион удари с 2:0 "моряците" на Илиан Илиев на "Тича" и продължава да води в класирането.

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

"Левски не допусна грешка при възобновяването на българското първенство. Предстоящият съперник на НЕК в Лига Европа спечели в неделя на визитата си на Черно Море и все още няма загуба като лидер. Дотук през сезона в България отборът на темпераментния Хулио Веласкес загуби точки само веднъж - всичко друго са победи. Левски имаше огромна доминация във Варна с 67% притежание на топката", пише изданието VI.

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

"Противникът на НЕК остава непобеден в България! Левски е фаворит на домашната сцена. Тимът на Хулио Веласкес беше твърде силен за варненския Черно море. 2:0 след голове на Мехди Мубарик и Рейналдо. Българският шампион води еднолично в класирането - с точка аванс пред ЦСКА, но и мач по-малко. НЕК излиза срещу Левски в четвъртък, като и двата отбора паднаха на старта на Лига Европа - от Ювентус с 0:5 и от РБ Залцбург с 0:1", отбелязва авторитетният De Telegraaf.

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