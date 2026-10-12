В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

Медиите в Нидерландия обърнаха внимание на победата на Левски срещу Черно море в efbet Лига. В четвъртък "сините" гостуват на НЕК Неймеген в Лига Европа, което кара специалистите в Ниската земя да погледнат по-сериозно на тима на Хулио Веласкес. Испанският специалист е познато име в родината на Йохан Кройф, след като през сезон 2022/2023 водеше Фортуна (Ситард). Снощи българският шампион удари с 2:0 "моряците" на Илиан Илиев на "Тича" и продължава да води в класирането.

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"Левски не допусна грешка при възобновяването на българското първенство. Предстоящият съперник на НЕК в Лига Европа спечели в неделя на визитата си на Черно Море и все още няма загуба като лидер. Дотук през сезона в България отборът на темпераментния Хулио Веласкес загуби точки само веднъж - всичко друго са победи. Левски имаше огромна доминация във Варна с 67% притежание на топката", пише изданието VI.

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"Противникът на НЕК остава непобеден в България! Левски е фаворит на домашната сцена. Тимът на Хулио Веласкес беше твърде силен за варненския Черно море. 2:0 след голове на Мехди Мубарик и Рейналдо. Българският шампион води еднолично в класирането - с точка аванс пред ЦСКА, но и мач по-малко. НЕК излиза срещу Левски в четвъртък, като и двата отбора паднаха на старта на Лига Европа - от Ювентус с 0:5 и от РБ Залцбург с 0:1", отбелязва авторитетният De Telegraaf.

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