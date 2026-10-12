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Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

  • 12 окт 2026 | 01:07
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Проблеми в НЕК дни преди мача с Левски

Следващият съперник на Левски в Лига Европа - НЕК Ниймеген, е раздиран от вътрешен проблем броени дни преди срещата между двата отбора - на 15 октомври. Старши треньорът Дик Схрьодер извади 19-годишния нападател Деле Томас от групата за гостуването на Аякс, завършило 1:1, заради поведението и отношението му към професионалните задължения. Според местното издание "Voetbal International" решението е било взето още през предходната седмица. Томас беше титуляр в предишния шампионатен двубой срещу Го Ахед Ийгълс, но не попадна сред избраниците на Схрьодер за срещата в Амстердам.

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„Той направи крачка назад по отношение на поведението и отношението си. Става въпрос за всичко, което е необходимо, за да бъдеш професионален футболист. Опитваме се да му помогнем в това отношение. Привлякохме Деле и знаехме, че ще трябва да работим с него. Сега има връщане назад и се опитваме да му помогнем отново да направи крачки напред. В крайна сметка обаче той сам трябва да го постигне. Затова не беше в групата. Решихме го още миналата седмица. Възможно е в четвъртък отново да бъде в групата“, обясни треньорът на НЕК.

Схрьодер сподели, че клубът е бил наясно с необходимостта да работи върху развитието на младия футболист още при привличането му през лятото от РБ Лайпциг. Въпреки дисциплинарната мярка, Схрьодер не изключва възможността Томас да се завърне още за домакинството на Левски.

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