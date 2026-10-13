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Марко Груич може да получи титулярно място за битката с НЕК

  • 13 окт 2026 | 09:14
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Халфът Марко Груич ще излезе титуляр във втория мач на Левски в основната фаза на Лига Европа. 30-годишният сърбин ще стартира от първата минута при гостуването на НЕК, пише "Тема Спорт". Това ще бъде първи двубой на опитния полузащитник в евротурнирите със синия екип.

Бившият футболист на Ливърпул и Порто пристигна на "Герена" в средата на август, но не бе картотекиран за сблъсъците с бившия му тим - АЕК от плейофите за Шампионската лига. Той не взе участие и в първия мач в Лига Европа. Груич остана неизползвана резерва при загубата с 0:1 от Залцбург.

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По време на паузата за националните отбори сърбинът е увеличил оборотите и показа отлична форма при успеха с 2:0 над Черно море. Полузащитникът бе барометърът за "сините" в средата на терена и печелеше почти всеки двубой с противниковите играчи. Хулио Веласкес обмисля да заложи на същата халфова линия, с която бе изкована победата на "Тича".

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