Ратко: Момчетата дадоха всичко от себе си, даже и повече

Наставникът на Славия Ратко Достанич говори след нулевото равенство срещу Локомотив (София). Сръбският специалист похвали момчетата си за себераздаването.

"Получи се много труден мач на труден терен. Свалям шапка на моите момчета, дадоха всичко от себе си, даже повече. Резултатът е реален за мен. При контрите през второто полувреме мисля, че можеше да направим повече, но това е футболът. Всеки мач даваме всичко от себе си. Да, Локомотив влезе по-добре в мача от нас. Последни са, но това не значи нищо, въпрос на време е да се върнат по-нагоре в таблицата, желая им го. Имам уважение към Локомотив, но гледам Славия.

Мъгла, атаки и нули в "Надежда"

Искаме на всяка цена да спечелим следващия мач, доволен съм от работата на моите футболисти. Да, има малко натиск, че не вкарваме голове. Не искам да търся алиби, но Влади Николов и Крис Стоянов са много важни за нашия отбор. В efbet Лига няма лесен мач - няма отбор, който да каже, че ще спечели сериозно", каза опитният специалист.

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