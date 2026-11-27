Сашо Георгиев: Славия имаше доста късмет, отиваме за победа в Бистрица

Наставникът на Локомотив (София) Александър Георгиев говори след ремито 0:0 срещу Славия. Специалистът заяви, че "белите" са имали доста късмет и се прицели в трите точки срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

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"Искам да изкажа от името на целия клуб съпричастност към пострадалите фенове на Левски. Това не трябва да се случва на никой стадион. Тежък терен, не позволи да се играе много футбол. Първото полувреме стояхме изключително добре, създадохме ситуации. Себераздаването от целия отбор беше на 100%. Ако бяхме отбелязали гол, щяхме да се поздравим с победата. Имаха доста късмет Славия. Съжаляваме, че не победихме.

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След 75-ата минута си пролича умората у някои от футболистите, направихме дори рискови смени. Равният не ни задоволява. Благодаря на феновете, които бяха отново зад нас. Длъжници сме им, точките са много важни. Положението не е леко, но съм убеден, че ще излезем от тази ситуация. Липсва ни да поведем в резултата, да се успокоят момчетата, защото и на тях много им се събра. Днес можехме да поведем, Костов нямаше късмет - уцели вратаря в главата. Малко късмет ни трябва. Три точки ни трябват срещу ЦСКА 1948. Отиваме само за победа", заяви треньорът на "железничарите".

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