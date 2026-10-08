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Сериозни проблеми в следващия съперник на Левски в Европа

  • 8 окт 2026 | 21:00
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Сериозни проблеми в следващия съперник на Левски в Европа

Нидерландският НЕК Ниймеген е сериозни кадрови проблеми преди домакинството си на Левски в Лига Европа на 15 октомври. Цели шестима състезатели продължават да се възстановяват от контузии и е почти сигурно, че поне половината няма да са на линия за двубоя със "сините".

Старши треньорът на тима Дик Шройдер разкри подробности за състоянието на играчите пред ForzaNEC. Най-притеснителна за НЕК е ситуацията с Филип Сандлер и Брам Нойтинк, които е малко вероятно да излязат срещу Левски.

Под въпрос е и Емре Мор. Турският футболист постепенно се възстановява, като надеждите на Шройдер са през следващата седмица той да увеличи натоварванията си и да се включи по-активно в заниманията на отбора.

По-обнадеждаващи са новините около Ахметджан Каплан, Деверон Фонвил и Клемент Бишоф. Тримата вече участват в отделни части от тренировъчния процес, но все още не са достигнали необходимата физическа готовност. Предстои да стане ясно дали ще успеят да наваксат изоставането си навреме за срещата с българския шампион.

Добри новини за НЕК има около вратаря Гонсало Кретас. Той вече е възстановен и готов за игра.

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Снимки: Imago

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