Калоян Костов: На полувремето трябваше да водим с разлика

Защитникът на Локомотив (София) Калоян Костов сподели впечатлението си след нулевото реми срещу Славия. 22-годишният столичанин изрази съжаление, че "червено-черните" не са спечелили дербито.

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"Беше важно да спечелим днес, раздадохме сме на 100%, надиграхме напълно Славия, първото полувреме трябваше да водим с разлика, не се получи. Теренът и времето бяха тежки. Малшанс, създаваме ситуации, които трябва да реализираме.

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Трябва повече концентрация напред. Не е лесно, разбира се. Трудим се изключително много и вярваме, че ще излезем от ситуацията", заяви футболистът на Локомотив.

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