Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски в Лига Европа - НЕК Неймеген, няма липса на опит в своите редици. Това се вижда от имената на футболистите в състава, както и средната им възраст.

В Нидерландия: Доминиращ Левски не допусна грешка преди НЕК

Нидерландският тим е най-възрастният в Ередивизи, като през този сезон използваните играчи от старши треньора Дик Шрьордер са 28, а средната им възраст е точно 26.9 години.



Това категорично поставя НЕК под №1 сред застаряващите отбори в шампионата. Най-младият състав има Камбуур със средна възраст от 22 години.

Най-добрите играчи при "червените" са атакуващите футболисти Бриан Линсен и Тярон Чери. Нидерландецът е на 36 години и заедно с 38-годишния Чери бяха сред най-важните играчи за отбора през миналата кампания.

През това лято в НЕК пристигна и сръбската легенда Душан Тадич. 37-годишният плеймейкър се завърна в Нидерландия след успешни сезони в турския гранд Фенербахче и Ал Уахда.



Възрастта на футболистите не гарантира успех, но наличието на толкова опитни играчи може да помогне на НЕК в европейските мачове.

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Снимки: Gettyimages