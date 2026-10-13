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Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

  • 13 окт 2026 | 12:07
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Съперникът на Левски има изключително опитен отбор, а средната възраст го показва

Съперникът на Левски в Лига Европа - НЕК Неймеген, няма липса на опит в своите редици. Това се вижда от имената на футболистите в състава, както и средната им възраст.  

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Нидерландският тим е най-възрастният в Ередивизи, като през този сезон използваните играчи от старши треньора Дик Шрьордер са 28, а средната им възраст е точно 26.9 години.   

Това категорично поставя НЕК под №1 сред застаряващите отбори в шампионата. Най-младият състав има Камбуур със средна възраст от 22 години.   

Най-добрите играчи при "червените" са атакуващите футболисти Бриан Линсен и Тярон Чери. Нидерландецът е на 36 години и заедно с 38-годишния Чери бяха сред най-важните играчи за отбора през миналата кампания.  

През това лято в НЕК пристигна и сръбската легенда Душан Тадич. 37-годишният плеймейкър се завърна в Нидерландия след успешни сезони в турския гранд Фенербахче и Ал Уахда.

Възрастта на футболистите не гарантира успех, но наличието на толкова опитни играчи може да помогне на НЕК в европейските мачове.

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Снимки: Gettyimages

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