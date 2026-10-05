Феновете на Левски плащат по 32 евро за билет за втория мач на "сините" в Лига Европа

Слушай на живо: НЕК Неймеген - Левски

От Левски информираха привържениците си, че от утре (6 октомври) ще бъде активна формата за заявка за билети за гостуването на отбора на нидерландския НЕК Неймеген в Лига Европа. Срещата е на 15 октомври от 22:00 часа.

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"Левскари, утре, 6 октомври, от 10:00 часа на клубния сайт ще бъде активна формата за заявки за билети за 2-рия кръг на основната фаза на UEFA Europa League 2026/27 срещу НЕК Ниймеген. Цената на билета за сектора, отреден за „сините“ привърженици на стадион „Гофертстадион“, е 32 евро.

Желаещите билети за срещата в Ниймеген ще могат да се регистрират до 10:00 часа на 7 октомври, сряда. Регистрацията включва три имена (изписани на латиница), дата на раждане, номер на лична карта или паспорт, имейл и телефон.

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По изискване на организаторите на двубоя на всеки привърженик на Левски ще бъде издаден ваучер, срещу представянето на който в деня на мача, в обособения meeting point, ще получи своя билет за срещата.

ВАЖНО! Една заявка от имейл адрес дава право на един билет.

След изтичане на крайния срок клубът ще се свързва поетапно с регистриралите се посредством имейл, по реда на получаване на заявките, до изчерпване на отпуснатата квота от билети", написаха от "Герена".

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