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Верстапен: Падокът във Формула 1 се превърна в зоологическа градина

  • 12 окт 2026 | 12:18
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Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен призна, че нарастващите изисквания към пилотите във Формула 1 и желанието му да прекарва повече време с малката си дъщеря влияят пряко върху плановете за бъдещето му. Според него обстановката около състезанията се е превърнала в „зоопарк“, където почти не остава място за уединение или обикновени разговори.

В интервю за нидерландското издание De Telegraaf бившият световен шампион отбеляза, че атмосферата в шампионата се е променила коренно по време на последното десетилетие в най-престижната автомобилна надпревара.

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„Прилича на зоологическа градина. Вече е практически невъзможно да проведеш дори кратък разговор с някого. Прекарвам времето си почти изцяло между личната ми стая, бокса и питлейна“, сподели Верстапен.

Зоната за гости на Ред Бул също рядко предоставя възможност за почивка, тъй като спонсори и партньори логично се стремят към срещи с най-успешния състезател на тима.

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„Има много гости, които искат внимание. Те имат добри намерения, но аз също се нуждая от спокойствие и тишина. Колкото повече успехи постигаш, толкова повече хора искат нещо от теб, така че може би това е добър знак“, допълни пилотът.

Натовареният график обаче тежи все повече на Верстапен и заради дъщеря му Лили, която вече променя начина, по който той организира състезателните си уикенди. Той се стреми да пътува към дома още в неделя вечер, тъй като детето вече осъзнава кога баща му тръгва на път. Понякога нидерландецът напуска дома си без излишно внимание – малък детайл от ежедневието с голямо значение за бъдещето.

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„Тя има огромно влияние върху мен. След старт винаги се опитвам да се прибера веднага в неделя вечер, за да прекарам възможно най-много време с нея. Това е изключително важно и за бъдещите ми планове – не искам да отсъствам постоянно, а да видя как растат децата ми“, заяви той.

Въпреки че има дългосрочен договор с Ред Бул, Верстапен неведнъж е заявявал, че продължителността на кариерата му няма да зависи единствено от написаното в контракта. Докато суматохата и интересът около падока продължават да растат, желанието на състезателя да бъде част от тази реалност изглежда има своите ясни граници.

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Снимки: Gettyimages

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