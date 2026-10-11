Гран При на Сингапур: Верстапен започна да отваря преднина пред Леклер, Хамилтън е 3-ти (следете на живо)

Сезонът във Формула 1 продължава с нощната надпревара за Гран При на Сингапур, а от полпозишъна на „Марина Бей“ потегли Макс Верстапен, който преследва първата си победа под прожекторите на градското трасе в Югоизточна Азия. До него на първия ред застана Шарл Леклер с Ферари, чийто съотборник Люис Хамилтън стартира трети, разделяйки втората редица с лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели. Основният съперник на италианеца и негов съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел стартира от дъното заради наказание.

Верстапен (1), Леклер (2), Антонели (4), Норис (5), Пиастри (6), Лоусън (8), Беарман (11), Окон (12), Сайнц (13), Перес (17), Алонсо (пит-лейн) и Строл (пит-лейн) избраха да започнат състезанието с меките сликове на Пирели, а всички останали заложиха на средно твърдата смес.

Our top three starters on the grid 👀 #F1 #SingaporeGP https://t.co/ewyfkUpl7B — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Старт - Отлично потегляне за Леклер, който обаче не можа да се възползва от него в късия спринт до първия завой и остана зад Верстапен, който го блокира много агресивно, за да запази лидерството си.

1/62 - До края на първата обиколка Верстапен отвори аванс от 0.6 пред Леклер, а зад тях в точките се движеха още Хамилтън, Антонели, Норис, Пиастри, Лоусън, Хюлкенберг, Гасли и Сайнц, а Ръсел напредна с две места и се движеше 17-ти, след като изпревари двете коли на Кадилак.

2/62 - След като не успя да поведе на старта, Леклер не се отказваше и притискаше Верстапен в битката за първото място, а двамата се бяха откъснали на близо секунда пред Хамилтън след две обиколки.

Onboard with Max as the two Ferrari's give chase TOP 5 Verstappen Leclerc Hamilton Antonelli Norris #F1 #SingaporeGP | LAP 2/62 https://t.co/GaXIYgg6GF — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

3/62 - След страхотна битка гума до гума, продължила половин обиколка, Беарман се изкачи на 11-то място, изпреварвайки съотборника си в Хаас Окон. В същото време Ръсел изпревари Бортолето, за да се изкачи на 16-та позиция.

5/62 - Беарман продължаваше да предоставя забавлението на пистата, като британецът влезе в точките, след като изпревари Сайнц за десетото място с много късна изненадваща атака в осмия завой.

6/62 - В челото Верстапен най-накрая успя да отвори преднина от повече от секунда пред Леклер, като нидерландецът постигна това, след като направи много силен втори сектор. По-назад Ръсел направи две бързи изпреварвания срещу Албон и Колапинто, за да се изкачи на 14-то място.

8/62 - Виртуално кола за сигурност! Бортолето спря с повреда малко след края на стената на боксовете, което наложи временната неутрализация на състезанието.

Bortoleto has parked up by the pit lane exit 📻 "Gearbox has gone" VIRTUAL SAFETY CAR #F1 #SingaporeGP | LAP 8/62 https://t.co/FEUeVbRHFa — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

9/62 - Рестарт! Колата на Бортолето беше преместена в безопасна позиция и надпреварата беше подновена след по-малко от обиколка движение с ниско темпо. След рестарта Леклер се озова на само половин секунда зад лидера Верстапен и на цели 3.2 пред съотборника си Хамилтън.

We're back racing again, and Charles is keeping the pressure on Max in the battle at the front 💪 #F1 #SingaporeGP | LAP 10/62 https://t.co/ObXoDvidT2 — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

12/62 - Леклер и отборът му започнаха да дискутират коя стратегия да използват, като монегаскът поиска да направи противоположното на Ред Бул.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages