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Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти

  • 12 окт 2026 | 10:01
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След победата си във вчерашната Гран При на Сингапур, четирикратният световен шампион Макс Верстапен вече може да се похвали, че е печелил на 27 различни писти във Формула 1 от началото на своята кариера. На повече различни трасета от нидерландеца е печелил само Люис Хамилтън, който има победи на 31 различни писти.

Верстапен се е състезавал на общо 33 писти от дебюта си в началото на сезон 2015 насам, като на три от тях – „Нюрбургинг“, „Муджело“ и „Мадринг“ той е стартирал само по веднъж и няма победа там. Освен на тези три писти, Верстапен не е печелил още на „Истанбул Парк“, „Портимао“ и „Сочи“, като той ще може да промени това в Турция и Португалия догодина, когато двете състезания ще се завърнат във Формула 1.

Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур
Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

Иначе най-много победи, по пет, Верстапен има на „Ерманос Родригес“, „Яс Марина“ и „Ред Бул Ринг“. „Хокенхайм“, „Шанхай“, „Албърт Парк“ и „Марина Бей“ са трасетата, на които нидерландецът е триумфирал само веднъж.

Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур
Верстапен: Много съм щастлив, че най-после спечелих в Сингапур

Всички писти, на които Макс Верстапен е печелил във Формула 1:

  1. „Албърт Парк“ (1)

  2. „Баку“ (2)

  3. „Джеда“ (2)

  4. „Ерманос Родригес“ (5)

  5. „Жил Вилньов“ (3)

  6. „Зандвоорт“ (3)

  7. „Имола“ (4)

  8. „Интерлагос“ (3)

  9. „Каталуния“ (4)

  10. „Лас Вегас“ (2)

  11. „Лусайл“ (3)

  12. „Марина Бей“ (1)

  13. „Маями“ (2)

  14. „Монако“ (2)

  15. „Монца“ (3)

  16. „Пистата на Америките“ (4)

  17. „Пол Рикар“ (2)

  18. „Ред Бул Ринг“ (5)

  19. „Сахир“ (2)

  20. „Сепанг“ (2)

  21. „Силвърстоун“ (2)

  22. „Спа“ (3)

  23. „Сузука“ (4)

  24. „Хокенхайм“ (1)

  25. „Хунгароринг“ (2)

  26. „Шанхай“ (1)

  27. „Яс Марина“ (5)

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Снимки: Gettyimages

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