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Кими Антонели ще може да стане световен шампион в Гран При на САЩ

  • 11 окт 2026 | 17:10
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Кими Антонели ще може да стане световен шампион в Гран При на САЩ

Андреа Кими Антонели ще може да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година още в надпреварата за Гран При на САЩ, която ще се проведе на „Пистата на Америките“ край Остин на 25 октомври.

След състезанието в Сингапур, в което италианецът финишира трети зад Макс Верстапен и Шарл Леклер, той отвори преднина от 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел. Британецът стартира от дъното на класирането на „Марина Бей“ заради наказание и успя да си проправи път до деветото място на финала.

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Тази разлика между двамата означава, че Антонели ще има първи мачпойнт за сезона в Остин. За да го реализира той ще трябва да завърши състезанието в Тексас с преднина от поне 125 точки пред съотборника си.

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Антонели: Много се радвам за подиума, шансът за титлата е изненада

Единственият шанс това да се случи е Антонели да спечели, а Ръсел да завърши девети или по-назад. Ако поне едно от тези две условия не се изпълни, Антонели няма да стане шампион в САЩ и ще трябва да почака поне до Гран При на Мексико Сити в началото на ноември, за да си гарантира титлата.

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Снимки: Gettyimages

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