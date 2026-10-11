Кими Антонели ще може да стане световен шампион в Гран При на САЩ

Андреа Кими Антонели ще може да си гарантира световната титла във Формула 1 за 2026 година още в надпреварата за Гран При на САЩ, която ще се проведе на „Пистата на Америките“ край Остин на 25 октомври.

Closing in on history Kimi has a mathematical chance of winning the world title at the next race in Austin 🇺🇸 #F1 #SingaporeGP https://t.co/VZLZ13BtQV — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

След състезанието в Сингапур, в което италианецът финишира трети зад Макс Верстапен и Шарл Леклер, той отвори преднина от 102 точки пред съотборника си Джордж Ръсел. Британецът стартира от дъното на класирането на „Марина Бей“ заради наказание и успя да си проправи път до деветото място на финала.

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Тази разлика между двамата означава, че Антонели ще има първи мачпойнт за сезона в Остин. За да го реализира той ще трябва да завърши състезанието в Тексас с преднина от поне 125 точки пред съотборника си.

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Единственият шанс това да се случи е Антонели да спечели, а Ръсел да завърши девети или по-назад. Ако поне едно от тези две условия не се изпълни, Антонели няма да стане шампион в САЩ и ще трябва да почака поне до Гран При на Мексико Сити в началото на ноември, за да си гарантира титлата.

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Снимки: Gettyimages