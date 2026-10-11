Люис Хамилтън пое вината за провалената стратегия на Ферари в Сингапур

Грешно стратегическо решение по време на надпреварата за Гран при на Сингапур лиши Люис Хамилтън от подиум на пистата „Марина Бей“ и го свали до шестата позиция. Седемкратният световен шампион призна грешката си и пое пълна отговорност за избора да не влезе в бокса при фаза на виртуална кола за сигурност.

Периодът на ограничение на скоростта бе активиран в 39 обиколка, след като Ланс Строл отби встрани от трасето с предполагаем проблем в съединителя на своя Астън Мартин. В този момент от състезанието Хамилтън вече бе изминал 21 обиколки с меките гуми, докато съотборникът му Шарл Леклер имаше серия от 15 тура със средно твърдия комплект. Единствено монегаскът обаче се възползва от възможността за бърз втори питстоп.

Hamilton ⚔️ Norris ⚔️ Antonelli 😮 #F1 #SingaporeGP https://t.co/RAi2xlAesJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

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Болидите на Ферари, движещи се на втора и трета позиция с разлика от едва 4,4 секунди между завои 10 и 11, имаха идеална възможност за последователно обслужване в бокса. Въпреки това британецът предпочете да рискува и да остане на пистата, записвайки маратонски стинт от 44 обиколки с меките гуми. Решението се оказа пълно фиаско – Хамилтън се свлече до шестото място, като бе изпреварен дори от Оскар Пиастри, който сменяше гуми след виртуалната кола за сигурност заради бавно спадане на налягането. На финала британецът изостана с близо 46 секунди от Льоклер, като тактическият му ход му коства около 41,5 секунди.

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„Съжалявам, момчета. Провалих ви днес с тази стратегия. Решението беше изцяло мое и заради него загубихме ценни точки. Ще се опитам да се реванширам в следващия старт. Иначе свършихте страхотна работа при спирането“, заяви Хамилтън по радиовръзката след финала.

Неговият състезателен инженер Карло Санти отговори кратко: „Разбрано, благодаря ти, Люис.“

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Ръководителят на тима Фред Васьор разясни пред F1 TV, че във Ферари са разделили стратегиите на пилотите още на старта с цел Леклер да атакува потеглилия от първа позиция Макс Верстапен. Относно ситуацията с виртуалната кола за сигурност Васьор допълни:

„Планът беше да приберем и двата болида, но Люис реши да остане на пистата. Като цяло това беше грешка, днес можехме да завършим на второ и трето място. Той се извини в обиколката след финала за това, че не изпълни указанията ни.“

След дебютния триумф на нидерландеца в Сингапур преднината на Хамилтън пред заемащия четвъртото място Верстапен в генералното класиране се стопи до едва осем точки.

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Снимки: Gettyimages