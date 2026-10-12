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  2. Септември 98 (Тервел)

Геша: Не правим трагедия

  • 12 окт 2026 | 09:10
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Геша: Не правим трагедия

Лидерът Лудогорец III (Разград) победи у дома Септември (Тервел) с 3:0. Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Резултатът е малко измамен, въобще не отговаря. Второто полувреме беше изцяло наше. Имахме много положения. Точно след едно от тях направиха контраатака и стана с 2:0. Няма от какво да не съм доволен от нашите футболисти. Само от резултата не съм доволен. Лошото е, че нямахме смени да освежим отбора и умората ни налегна в това горещо време. Доволен съм, че всеки даде това, което можеше. Липсата на смени обаче си каза думата, тъй като съперникът направи много промени и освежи състава си. Сигурен съм, че трудът, който нашите футболисти хвърлят, ще се отплати. В никакъв случай не правим трагедия. Напротив, трябва да изкараме позитивните неща от този мач. Имаше воля, имаше характер, имаше себераздаване. Всички съжаляваха, че не успяха да стигнем поне до точка. Нека има такъв план в тях и той ще ни носи успехи“.

Снимки: ludogorets.com

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