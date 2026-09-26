Устрем с първа точка

Устрем (Дончево) спря серия от шест поредни загуби с 1:1 в Добрич срещу гостуващия му Септември (Тервел). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините имаха добри възможности да вземат преднина през първото полувреме. Най-чистата пропиля Иван Цачев, в 28-ата минута, когато вратаря на гостите му спаси удара от дузпа. Пред отсрещната врата не успя Кристиян Пешков, а Денис Кадир уцели сглобката на греди от фаул. Десетина минути след почивката, Петър Димитров откри за Септември. Последваха интересни моменти пред вратите. В 88-ата минута, Устрем достигна до първата си точка – 1:1.

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