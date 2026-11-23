Бенковски (Исперих) преследва класиране на oбластен финал

Бенковски (Исперих) продължава със сгъстената програма през месец ноември. Тимът гостува на Аксаково в Областен 1/2-финал в турнира за Купата на Аматьорската лига. Двубоят е в сряда (25 ноември) от 14:00 часа. Това е пети мач на тима за 18 дни, а през уикенда ще изиграе и шести – срещу Рилци (на 29 ноември). И за този двубой Бенковски има доста кадрови проблеми, тъй като е малко вероятно всички контузени петима футболисти, които пропуснаха гостуването на Светкавица, да се завърнат в тима.

"Няма смисъл да ги рискуваме и да се влоши положението им. Това обаче дава възможност и на другите момчета, които са играли по-малко до момента, отново да бъдат в отбора", коментира старши треньорът Димитър Трендафилов пред официалния сайт на Бенковски (Исперих).

"Със сигурност отиваме за победа – ние не отписваме нито един мач или турнир, каквато практика има при други отбори", добави наставникът. По-рано през сезона Бенковски победи с 4:1 Аксаково у дома в мач за първенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google