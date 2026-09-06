Септември (Тервел) срази Девня

Септември (Тервел) надигра у дома едноименния тим на Девня с 5:2. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига. Ивелин Василев даде преднина на домакините в средата на първото полувреме. Към края му, Петър Георгиев удвои от дузпа. Денис Кадир направи резултата категоричен с шут от границата на наказателното поле в средата на втората част. Скоро обаче Светослав Кателиев върна едно попадение. Последваха голове на Кристиан Пешков в 71-а и 75-ата минута. Накрая Светослав Кателиев се разписа още веднъж.

Снимка: septemvri98.com

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