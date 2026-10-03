Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Драгоево)

Септември (Тервел) с категоричен успех над адаша си

  • 3 окт 2026 | 18:01
  • 539
  • 0
Септември (Тервел) с категоричен успех над адаша си

Септември (Тервел) надигра гостуващия му Септември (Драгоево) с 3:0. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Георги Иванов-Геша, с оглед събитията на терена. Отборът му излезе напред още след началните 120 секунди, когато Ивелин Василев вкара. След 5 минути съперникът извърши смяна на вратарите си. След още 120 секунди стражът на домакините предотврати изравняване. В 41-ата минута Енчо Ангелов подаде и Кристиан Пешков удвои аванса на тервелския тим. В началото на втората част, Денис Кадир реализира третото попадение в 53-ата минута. Имаше още интересни моменти пред вратите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 14944
  • 12
Фратрия разби Балкан и чака Враца

Фратрия разби Балкан и чака Враца

  • 3 окт 2026 | 15:50
  • 1046
  • 1
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 21904
  • 15
Септември взе вратар от Спартак (Варна)

Септември взе вратар от Спартак (Варна)

  • 3 окт 2026 | 15:06
  • 1460
  • 0
Спартак (Варна) направи полезна проверка

Спартак (Варна) направи полезна проверка

  • 3 окт 2026 | 14:38
  • 1433
  • 0
Славия победи Ботев (Враца) в контрола

Славия победи Ботев (Враца) в контрола

  • 3 окт 2026 | 14:36
  • 1384
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исландия 0:0 България, дъжд, "Българи, юнаци" и исландски барабани

Исландия 0:0 България, дъжд, "Българи, юнаци" и исландски барабани

  • 3 окт 2026 | 19:15
  • 13345
  • 46
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 14944
  • 12
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 7248
  • 9
Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

  • 3 окт 2026 | 19:01
  • 1690
  • 2
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 21904
  • 15
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 11990
  • 110