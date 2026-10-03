Септември (Тервел) с категоричен успех над адаша си

Септември (Тервел) надигра гостуващия му Септември (Драгоево) с 3:0. Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Георги Иванов-Геша, с оглед събитията на терена. Отборът му излезе напред още след началните 120 секунди, когато Ивелин Василев вкара. След 5 минути съперникът извърши смяна на вратарите си. След още 120 секунди стражът на домакините предотврати изравняване. В 41-ата минута Енчо Ангелов подаде и Кристиан Пешков удвои аванса на тервелския тим. В началото на втората част, Денис Кадир реализира третото попадение в 53-ата минута. Имаше още интересни моменти пред вратите.

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