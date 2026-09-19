Септември (Тервел) с минимална победа

Септември (Тервел) се наложи с 2:1 у дома над Фратрия II (Варна). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Силно първо полувреме за домакините, материализирано с две попадения. Кристиян Пешков откри резултата в 8-ата минута. В 13-ата Петър Георгиев уцели гредата. Ивайло Лазаров центрира и Петър Димитров удвои аванса на тервелци в 38-ата минута. Футболистите на Септември намалиха оборотите след почивката. Гостите живнаха и атакуваха. В 84-ата минута вкараха от фаул за окончателното 2:1. Имаше още критични моменти пред вратите.

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