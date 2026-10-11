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Антонели: Много се радвам за подиума, шансът за титлата е изненада

  • 11 окт 2026 | 17:06
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Антонели: Много се радвам за подиума, шансът за титлата е изненада

Андреа Кими Антонели завърши трети в Гран При на Сингапур и призна, че възможността да стане световен шампион още в Остин определено е „изненада“.

„Състезанието беше много трудно - обясни италианецът. - Но много се радвам за това, че стигнах до подиума. Успях да се възползвам от битката на Ландо Норис и Люис Хамилтън и да ги изпреваря и двамата.

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„Третото място е страхотен резултат за тима и аз съм много доволен.

„Наистина ли мога да стана световен шампион още в Остин? Не мисля, че трябва да се притеснявам за това, ще се опитам да се представя максимално добре през уикенда и да довършим работата ни. Но това определено е изненада.“

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Снимки: Gettyimages

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