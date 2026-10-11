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Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

  • 11 окт 2026 | 17:13
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Леклер: Може би можех да съм по-агресивен на старта

Шарл Леклер финишира втори в Гран При на Сингапур, а още на старта пилотът на Ферари се опита да излезе начело, но Макс Верстапен се защити агресивно и остана първи.

„В началото на състезанието бяхме доста силни, но в края на първата серия обиколки гумите започнаха да деградират. Избрахме малко по-различна стратегия при колата за сигурност - обясни Леклер. - Вярвах, че може да се получи, но натоварих повече гумите в началото на последната серия обиколки, което означаваше, че те деградираха по-бързо.

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Пълна доминация и първа победа за Макс Верстапен в Гран При на Сингапур

„Но поне се опитахме, дадох всичко от себе си, не съжалявам за нищо. Днес може би можех да съм по-агресивен на старта, нищо друго.

„Ще се борим до самия край на сезона, ще получаваме нови неща за колата до края на кампанията. Но мисля, че днес темпото ни беше добро.“

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Снимки: Gettyimages

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